Ucraina | diretta Bombe su Kiev | colpita la torre della Tv Missili russi su Kharkiv e Mariupol

(Di martedì 1 marzo 2022)sotto pesante attacco russo, con le esplosioni che si moltiplicano di ora in ora e toccano anchelaTv nella capitalee i canali...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina diretta

LADELL'ASSEMBLEA DELL'ONU La Cina "deplora lo scoppio del conflitto trae Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili". Così il ministro degli Esteri Wang Yi nella ...Pandemia da Coronavirus e guerra insi sconfiggono con l'inclusione e la conoscenza , gli ... L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA, SEGUI LADELLA TECNICA DELLA SCUOLA Tutti i fatti del giorno, ...GUERRA UCRAINA UEFA – Dopo la decisione di ieri della UEFA ... del valore di 100.000 euro per assistere i bambini e i rifugiati ucraini. Il fondo arriva direttamente dalla Federcalcio della Moldavia – ...Ucraina sotto pesante attacco russo, con le esplosioni che si moltiplicano di ora in ora e toccano anche Kiev: colpita la Torre della Tv nella capitale ucraina e i ...