Uccisa nel salernitano nel salone da parrucchiere: è caccia all'ex fidanzato (Di martedì 1 marzo 2022) E' caccia all'ex di Anna Borsa , Uccisa a Pontecagnano , in provincia di Salerno. L'uomo è il presunto assassino della 30enne. La donna sarebbe stata Uccisa, secondo quando ti apprende da fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) E'all'ex di Anna Borsa ,a Pontecagnano , in provincia di Salerno. L'uomo è il presunto assassino della 30enne. La donna sarebbe stata, secondo quando ti apprende da fonti ...

Advertising

neXtquotidiano : Anna Borsa, la ragazza uccisa con un colpo di pistola nel salone di bellezza in cui lavorava - gennaro_caiazzo : RT @edyangelillo: Pandemie e guerre non fermano le merde umane. Ennesimo #femminicidio. ?????? - Stefaniaugo77 : RT @paolochiariello: #Juorno #Salerno donna di 30 anni uccisa dal compagno che aveva lasciato 8 mesi fa. Ora è in fuga - giovo77 : RT @edyangelillo: Pandemie e guerre non fermano le merde umane. Ennesimo #femminicidio. ?????? - paolo_r_2012 : RT @edyangelillo: Pandemie e guerre non fermano le merde umane. Ennesimo #femminicidio. ?????? -