Torino | patto con Bremer per la cessione | via solo in un caso

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilhanno stretto unper quanto riguarda la possibiledel difensore Gleisonsarà uno dei protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Il difensore delsi è definitivamente consacrato in questa stagione e gli occhi delle big su di lui sono sempre presenti. Il brasiliano ha rinnovato con i granata fino al 2024 ma, come riportato da Tuttosport, tra le parti ci sarebbe stato anche unper lae il suo entourage, infatti, avrebbero chiesto il via libera indi offerta da almeno 25 milioni al. Il club ha accettato e così è arrivata la firma sul contratto che permetta alla società di non rischiare di perdere il ...

Ultimissime calciomercato Napoli . Quello di Bremer è uno dei profili più seguiti in Serie A . Il centrale brasiliano delsta disputando una grandissima stagione, attenzionando gli sguardi di diverse squadre ( Napoli compreso). Ecco le ultime da Tuttosport : Napoli - Bremer, spunta la cifra CalcioNapoli24.it è ...Le ultime novità sul futuro del difensore brasiliano, che in estate lascerà il Torino: per il quotidiano c'è il Milan in pole ...E' uno dei migliori difensori della Serie A e in estate dirà addio al Torino. Tra Gleison Bremer e il Toro, come rivelato da TuttoSport, c'è un vero e proprio patto, sancito ai primi di febbraio quand ...