Si ribalta con l' escavatore | morto un operaio di 52 anni Tragedia nel bresciano

Advertising

SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Monno, si ribalta con escavatore: muore operaio - PalermoToday : Si ribalta con l'escavatore e finisce nel fiume: muore operaio - ParliamoDiNews : Incidente sul lavoro a Brescia: si ribalta con escavatore, morto operaio #Brescia #Incidentesullavoro - statodelsud : Incidente sul lavoro a Monno, si ribalta con escavatore: muore operaio - Pino__Merola : Incidente sul lavoro a Monno, si ribalta con escavatore: muore operaio -

Ultime Notizie dalla rete : ribalta con

13.40 Siescavatore, muore un operaio Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 52 anni è ... In base ai primi accertamenti,si sarebbe ribaltatoun escavatore in un corso d'acqua. ...Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica, nel Bresciano. Secondo i primi accertamenti, l'uomo si è ribaltato in un corso d'acqual'escavatore che stava guidando. I colleghi hanno lanciato l'allarme, ma per l'operaio non c'è stato niente da fare.Carlo Renoldi è un teorico del carcere “compatibile con la Costituzione”, come decenni invoca - e mette in pratica ogni giorno il Terzo settore «responsabile dell’ottanta per cento delle attività trat ...Tragedia sul lavoro questa mattina nel Bresciano. La vittima è un operaio di 52 anni, morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica. L’uomo, secondo i primi accertamenti, si ...