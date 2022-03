Regione Campania, via le gabbie dagli allevamenti intensivi (Di martedì 1 marzo 2022) La Regione Campania scende in campo contro il maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi. La Giunta Regionale, in seguito a una mozione approvata dal Consiglio Regionale, si impegna, tra le altre cose, “porre in essere politiche e strumenti a supporto della transizione ad allevamenti senza gabbie e rispettosi del benessere animale”.Grazie a questo provvedimento, firmato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, la Regione si preoccupa di promuovere un tipo di allevamento in cui gli animali possano vivere in condizioni di miglior benessere, fuori da gabbie o da recinti sovraffollati.Già a Maggio 2021 la Regione Emilia-Romagna aveva promosso un’iniziativa analoga con cui prevedeva un’analoga transazione del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Lascende in campo contro il maltrattamento degli animali negli. La Giunta Regionale, in seguito a una mozione approvata dal Consiglio Regionale, si impegna, tra le altre cose, “porre in essere politiche e strumenti a supporto della transizione adsenzae rispettosi del benessere animale”.Grazie a questo provvedimento, firmato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, lasi preoccupa di promuovere un tipo di allevamento in cui gli animali possano vivere in condizioni di miglior benessere, fuori dao da recinti sovraffollati.Già a Maggio 2021 laEmilia-Romagna aveva promosso un’iniziativa analoga con cui prevedeva un’analoga transazione del ...

