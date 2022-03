Onorato | domani incontro con commissari di Tirrenia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Idiin A.S. ci hanno comunicato unper le ore 17.30 di, 2 marzo prossimo”. A riferirlo, in una nota, è Vincenzo, patron del gruppoArmatori. “Ricordo, a chi ci legge, che la nostra offerta è pari a 144 milioni di euro contro un debito di 180 milioni attualmente quantificato in euro 159 milioni nelle more di una procedura arbitrale in corso di completamento”. “Il pagamento – spiega– avverrà per 23 milioni di euro subito all’omologa e i restanti 121 milioni di euro nei successivi tre anni. Il debito di 159 milioni nei confronti diin A.S. è un debito chirografario ovvero privo di garanzie. Per i residui 121 milioni di euro il debito, grazie ad un accordo con banche ...