Migranti: arrivano 99 rifugiati e richiedenti asilo anche dalla Libia (Di martedì 1 marzo 2022) Un gruppo di 99 rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili è stato evacuato nella notte dalla Libia verso l'Italia. Si tratta del primo volo di evacuazione del 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) Un gruppo di 99vulnerabili è stato evacuato nella notteverso l'Italia. Si tratta del primo volo di evacuazione del 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti arrivano Guerra in Ucraina, la fiaccolata per la pace a Genova ... di fatto, al momento si tratta di cittadini extracomunitari al pari dei Migranti che partono con i barconi dal nord Africa o che arrivano dai territori martoriati dalla guerra in Siria come in altre ...

I comuni italiani per la Carta dì Firenze con i sindaci del Mediterraneo Le immagini che arrivano dall'Ucraina ci rattristano e ci preoccupano, ma non vogliamo perdere la ... per la difesa della dignità umana dei migranti e per il progresso della pace in tutti i paesi del ...

Migranti: arrivano 99 rifugiati e richiedenti asilo anche dalla Libia

Parla Federica, psicologa che si occupa di rifugiati "Si fa inclusione interessandosi alle loro storie" "Sono sempre stata affascinata dalla possibilità di comprendere visioni del mondo anche molto distanti dalla mia. Mi occupo di progetti riguardanti la salute mentale di richiedenti asilo e rifugiati".

