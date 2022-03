Lutto nella televisione, due brutti tumori portano via un volto garbato del piccolo schermo (Di martedì 1 marzo 2022) Il pubblico ha imparato a conoscerlo ed apprezzarlo attraverso numerose avventure sul piccolo schermo. I film e le serie televisive a cui ha regalato il suo talento sono tanti ma, certamente, tra le più memorabili c’è Law & Order e Omicidio a Easttown. L’interprete Ned Eisenberg è venuto a mancare lo scorso 27 febbraio. nella mitica quanto lunga soap, Law & Order I due volti della giustizia, è stato per tanto l’avvocato Roger Kressler, noto anche in Law & Order Unità vittime speciali. Un ruolo che brilla tutt’ora nella memoria degli spettatori, pur non essendo tra i protagonisti principali. Ned Eisenberg mancherà pure per la sua umanità. Ned Eisenberg, morto l’attore a 65 anni “Come direbbe Ned, era stato attaccato da due rarissimi assassini, un colangiocarcinoma ed un melanoma oculare. Nel ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 marzo 2022) Il pubblico ha imparato a conoscerlo ed apprezzarlo attraverso numerose avventure sul. I film e le serie televisive a cui ha regalato il suo talento sono tanti ma, certamente, tra le più memorabili c’è Law & Order e Omicidio a Easttown. L’interprete Ned Eisenberg è venuto a mancare lo scorso 27 febbraio.mitica quanto lunga soap, Law & Order I due volti della giustizia, è stato per tanto l’avvocato Roger Kressler, noto anche in Law & Order Unità vittime speciali. Un ruolo che brilla tutt’oramemoria degli spettatori, pur non essendo tra i protagonisti principali. Ned Eisenberg mancherà pure per la sua umanità. Ned Eisenberg, morto l’attore a 65 anni “Come direbbe Ned, era stato attaccato da due rarissimi assassini, un colangiocarcinoma ed un melanoma oculare. Nel ...

