Lol 2 | Tess Masazza risponde alle critiche con un video autoironico

Lol 2, Tess Masazza risponde alle critiche con un video (auto)ironico (Di martedì 1 marzo 2022) La giovane comica, tra i dieci protagonisti dello show di Prime video, non ha convinto del tutto il pubblico, che la accusa di non aver partecipato al gioco. E lei ha voluto dire la sua, sfruttando la sua arma vincente. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) La giovane comica, tra i dieci protagonisti dello show di Prime, non ha convinto del tutto il pubblico, che la accusa di non aver partecipato al gioco. E lei ha voluto dire la sua, sfruttando la sua arma vincente. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

versoblio : Ma tess che ironizza con un video sui commenti che ha ricevuto in quanto non ha fatto praticamente niente??? Boh, m… - infoitcultura : Lol 2, Tess Masazza risponde alle critiche con un video (auto)ironico - ParliamoDiNews : LOL 2: il pubblico critica Tess Masazza, lei risponde sui social [VIDEO] #LOL-Chirideèfuori - ParliamoDiNews : LOL 2, Tess Masazza inutile nel programma? La sua reazione alle critiche zittisce tutti: cosa ha postato sui social… - ParliamoDiNews : LOL 2 - Tess Masazza risponde con un video alle critiche #amazonprimevideo #One #secondastagione #tessmasazza -