Koopmeiners: l’Atalanta non può fare a meno di lui (Di martedì 1 marzo 2022) Una bella serata al Gewiss Stadium. Nonostante un’aria gelida corra lungo le schiene dei tifosi, gli oltre dieci mila spettatori si son goduti un’Atalanta tornata ai suoi livelli, sia estetici che pratici. Naturalmente bisognerà aspettare le prossime sfide per capire se la convalescenza è terminata, intanto questa doppia goleada in quattro giorni rasserena senza dubbio il cielo sopra Bergamo. Non è una novità in questa stagione, ma anche contro la Sampdoria la squadra bergamasca partiva con un’emergenza importante. Ma l’Atalanta è talmente in palla, talmente intensa che l’effetto delle assenze viene praticamente cancellato e non si vede. I liguri vengono surclassati nel primo tempo con un pressing da asfissia pura, mentre l’Atalanta costruisce il gioco con ottime soluzioni, veloci e effettuate con qualità. Pasalic apre le danze e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) Una bella serata al Gewiss Stadium. Nonostante un’aria gelida corra lungo le schiene dei tifosi, gli oltre dieci mila spettatori si son goduti un’Atalanta tornata ai suoi livelli, sia estetici che pratici. Naturalmente bisognerà aspettare le prossime sfide per capire se la convalescenza è terminata, intanto questa doppia goleada in quattro giorni rasserena senza dubbio il cielo sopra Bergamo. Non è una novità in questa stagione, ma anche contro la Sampdoria la squadra bergamasca partiva con un’emergenza importante. Maè talmente in palla, talmente intensa che l’effetto delle assenze viene praticamente cancellato e non si vede. I liguri vengono surclassati nel primo tempo con un pressing da asfissia pura, mentrecostruisce il gioco con ottime soluzioni, veloci e effettuate con qualità. Pasalic apre le danze e ...

Advertising

PietroPecchioni : RT @corradone91: Super-doppietta, Teun #Koopmeiners sale a quattro gol in #SerieA e continua a incantare. L'#Atalanta l'ha pagato solo 14ml… - Favretto : RT @PrimaiTulipani: Volevo rìcordare a tutti Che Koopmeiners l'Atalanta Lo ha pagato 14 milioni ?? Tanto per dire - ItalianSerieA : RT @PrimaiTulipani: Volevo rìcordare a tutti Che Koopmeiners l'Atalanta Lo ha pagato 14 milioni ?? Tanto per dire - ParliamoDiNews : Serie A, l`Atalanta travolge la Sampdoria e avvicina la Juventus: Koopmeiners sugli scudi – Libero Quotidiano #… - VdmFootball : Teun #Koopmeiners è un calciatore molto difficile da trattenere in #SerieA. L'olandese è uno dei più forti calciato… -