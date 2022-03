Il Ragusa 1949 torna in campo con il Real Belvedere

(Di martedì 1 marzo 2022)– Siin. Archiviati i fasti della Coppa Italia con la conquista del trofeo regionale, inizia un periodo intensissimo per l’Asdcalcioche, tra impegni di campionato ed eliminatorie della fase nazionale di Coppa, giocherà ogni tre-quattro giorni. Si comincia, dunque, domani, allo stadio Nicola De Simone di Siracusa dove gli azzurri se la vedranno con il. La squadra di mister Filippo Raciti ha riposato abbastanza anche se, a oggi, non è riuscita a recuperare al meglio gli infortunati. Quasi di certo, infatti, non saranno della partita Grasso e Randis. Per cui il tecnico si dovrà affidare ad altre soluzioni. “Ritengo che chi sarà in– afferma l’allenatore – darà il cento per cento perché, in questa fase ...

