I cittadini dell’Ue chiedono salario minimo e multilinguismo obbligatorio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) Si sono riuniti a Dublino, in Irlanda, ma con il pensiero rivolto a quanto sta accadendo in Ucraina. La guerra scatenata dalla Russia è argomento frequente tra idel Panel 1 della Conferenza sul Futuro dell’Europa: non se ne è parlato nelle sessioni ufficiali, ma molto durante i momenti di pausa. Una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino, con i partecipanti riuniti dietro una bandiera gialloblu a chiedere la pace ha pure marcato l’inizio dei lavori. Questo Citizens Panel doveva essere il primo a fornire le sue raccomandazioni, ma a causa della pandemia da Covid-19 è stato spostato da dicembre a fine febbraio. Tanti gli argomenti sul tavolo per i 161 presenti al Castello di Dublino e per i venti collegati da remoto (gli altri 19 erano impossibilitati a partecipare): economia, giustizia sociale, istruzione, cultura, gioventù, sport e trasformazione ...