Huawei presenta i Super Device | una nuova vita per l’ufficio e non solo con PC all in one | stampanti e tablet e-ink

(Di martedì 1 marzo 2022)hato sette nuovi prodotti nel corso del Mobile World Congress, una delle fiere sulla tecnologia più importanti al mondo. Il messaggio della multinazionale cinese è chiaro: si vuole riprendere la scena, e punta a farlo su nuovi prodotti di altissima qualità.al MWC, 1/3/2022 – Compiutermagazine.itIl comune denominato dei nuovi prodottiè il concetto di ecosistema, dispositivi che possono dialogare fra di loro in modo semplice e perfetto, ma che poche aziende, forse ad esclusione di Apple, hanno saputo mettere in pratica alla perfezione. E così che sono statiti a Barcellona i, una serie di dispositivi che possono funzionare alla perfezione in singolo, ma nel contempo le loro risorse essere condivise, creando un ...

Advertising

ilsoftware : MateBook X Pro, Huawei presenta il suo portatile ultracompatto più evoluto - infoitscienza : Huawei presenta il Super Device per lo Smart Office - infoitscienza : Huawei presenta al MWC 2022 3 nuovi dispositivi: MateBook, MateBook X Pro e MatePad Paper - guruhitech1 : Huawei presenta un nuovo laptop 2-in-1 e un PC all-in-one #Huawei #MatebookE #MateStationX #AllInOne #2in1 #PC… - zazoomblog : Huawei presenta al MWC 2022 3 nuovi dispositivi: MateBook MateBook X Pro e MatePad Paper - #Huawei #presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei presenta

MateBook X Pro e MateBook E: come sono Il MateBook X Pro (2022) è un pc portatile dal peso di soli 1,38 kg, cheun display da 14,2 pollici (con una risoluzione di 3.120 x 2.080 ) con ...Inoltre, il notebook può lavorare simultaneamente con tablet, monitor e accessori audio. MateBook 16 può anche essere collegato a MateView, sia con un cavo sia in modalità wireless. Insieme, ...Scienza e Tecnologia - Arrivano in Italia il servizio Huawei Pay con Intesa Sanpaolo e il notebook MateBook 16 con schermo da 16 pollici e processori AMD Ryzen .... Il notebook era arrivato in Europa ...Huawei ha utilizzato i riflettori del Mobile World Congress di Barcellona per presentare MateBook X Pro 2022, il suo ultrabook più avanzato e sicuramente uno tra i migliori disponibili sul mercato. Il ...