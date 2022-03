Guerra Ucraina, in arrivo un milione di euro dall’UEFA per aiutare i bambini (Di martedì 1 marzo 2022) L’UEFA, con un gesto di solidarietà, ha stanziato un milione di euro per aiutare i bambini coinvolti nella Guerra in Ucraina Gesto di solidarietà da parte dell’UEFA, che tramite la fondazione UEFA Foundation for Children ha stanziato 1 milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e quelli rifugiati in paesi vicini. LA NOTA – «I membri del consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children e il suo presidente, Aleksander ?eferin, hanno assegnato oggi il Premio UEFA Foundation Award 2022 di 1 milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e i bambini rifugiati nei paesi vicini. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) L’UEFA, con un gesto di solidarietà, ha stanziato undipercoinvolti nellainGesto di solidarietà da parte dell’UEFA, che tramite la fondazione UEFA Foundation for Children ha stanziato 1diperine quelli rifugiati in paesi vicini. LA NOTA – «I membri del consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children e il suo presidente, Aleksander ?eferin, hanno assegnato oggi il Premio UEFA Foundation Award 2022 di 1diperine irifugiati nei paesi vicini. ...

