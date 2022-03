Guerra in Ucraina, Meloni: “Rifugiato chi scappa da guerra, no altri” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – guerra Ucraina-Russia. “E’ ora di chiamare le cose con il proprio nome, dare lo status di Rifugiato a chi scappa dalla guerra, le donne e i bambini, magari facendo il contrario con chi profugo non è” dice Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera, in dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull’Ucraina. “Questo è il tempo del coraggio, della fermezza, della libertà, della solidarietà, di una risposta compatta a un’aggressione militare che non possiamo accettare”.”Questo – ha aggiunto – è il tempo di dare il massimo sostegno al popolo ucraino, che sta insegnando al mondo cosa significhi l’amore per la propria terra”. “L’Italia non può che camminare al fianco dei suoi alleati” ha detto ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –-Russia. “E’ ora di chiamare le cose con il proprio nome, dare lo status dia chidalla, le donne e i bambini, magari facendo il contrario con chi profugo non è” dice Giorgianel suo intervento alla Camera, in dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull’. “Questo è il tempo del coraggio, della fermezza, della libertà, della solidarietà, di una risposta compatta a un’aggressione militare che non possiamo accettare”.”Questo – ha aggiunto – è il tempo di dare il massimo sostegno al popolo ucraino, che sta insegnando al mondo cosa significhi l’amore per la propria terra”. “L’Italia non può che camminare al fianco dei suoi alleati” ha detto ...

