Guerra in Ucraina, dai ragazzi di Giffoni un videomessaggio al mondo: Prendete esempio da noi (Di martedì 1 marzo 2022) Un video, immagini di fratellanza tra i popoli, fotogrammi di felicità tra giovani di ogni nazionalità accomunati dalla voglia di stare insieme, di praticare la pace, di rendersi portatori di valori sani. È quanto ha realizzato Giffoni con l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza in questo momento così delicato, in cui il destino dell’Ucraina sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo. “Giffoni – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – è da sempre la casa dei ragazzi: senza barriere, senza etichette, senza differenze. Il video realizzato dal Dipartimento Produzione di Giffoni valorizza proprio questo aspetto, lasciando emergere in tutta la sua potenza la bellezza dell’incontro in un luogo dove la cultura dell’accoglienza è valore insopprimibile, non negoziabile. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) Un video, immagini di fratellanza tra i popoli, fotogrammi di felicità tra giovani di ogni nazionalità accomunati dalla voglia di stare insieme, di praticare la pace, di rendersi portatori di valori sani. È quanto ha realizzatocon l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza in questo momento così delicato, in cui il destino dell’sta tenendo con il fiato sospeso tutto il. “– si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – è da sempre la casa dei: senza barriere, senza etichette, senza differenze. Il video realizzato dal Dipartimento Produzione divalorizza proprio questo aspetto, lasciando emergere in tutta la sua potenza la bellezza dell’incontro in un luogo dove la cultura dell’accoglienza è valore insopprimibile, non negoziabile. ...

