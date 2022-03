Giornata di digiuno per la pace Indetta dal papa. Giovani di Coldiretti:trattori ed animali in corteo a Fieragricola per il cessate il fuoco (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il papa è in prima linea per la ricerca della pace compromessa dall’invasione russa dell’Ucraina. Francesco ha indetto per oggi, Giornata delle Ceneri con cui inizia la quaresima, un giorno di digiuno per la pace al quale sono chiamati i cattolici. Tracciano le armi, è l’appello del pontefice. —– Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: I Giovani della Coldiretti da tutta Italia con i trattori e gli animali al seguito si mobilitano per la pace e contro la guerra che fa perdere vite umane e mette in pericolo il futuro di una intera generazione nata dopo la caduta del muro di Berlino, con il rischio della perdita del lavoro, della stabilità economica ma anche delle forniture alimentari e ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè in prima linea per la ricerca dellacompromessa dall’invasione russa dell’Ucraina. Francesco ha indetto per oggi,delle Ceneri con cui inizia la quaresima, un giorno diper laal quale sono chiamati i cattolici. Tracciano le armi, è l’appello del pontefice. —– Di seguito un comunicato diffuso daPuglia: Idellada tutta Italia con ie glial seguito si mobilitano per lae contro la guerra che fa perdere vite umane e mette in pericolo il futuro di una intera generazione nata dopo la caduta del muro di Berlino, con il rischio della perdita del lavoro, della stabilità economica ma anche delle forniture alimentari e ...

Advertising

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco Rinnovo a tutti l’invito a fare del #2 marzo mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di… - vaticannews_it : In queste ore di bombardamenti sull'#Ucraina, riecheggiano le parole disarmate di #PapaFrancesco. Alla vigilia dell… - vaticannews_it : #1marzo In vista del Mercoledì delle Ceneri i cardinali Koch e Ayuso Guixot a capo del dicastero per l'Unità dei Cr… - romi_andrio : RT @Pontifex_it: Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in… - NellaDalBen : RT @Pontifex_it: Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la #pace: i credenti si dedic… -