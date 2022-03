Gf Vip 6, Antonio Medugno teme un ‘ritorno’ dei suoi disturbi alimentari: “Ho paura, sto per cadere, non sono più nella fase di gestione” (Di martedì 1 marzo 2022) É passato poco meno di un mese da quando Antonio Medugno ha valutato l’idea di abbandonare il Grande Fratello. Il Vippone oltre a essere sembrato insofferente a certe dinamiche all’interno della Casa, aveva confessato a Jessica Selassié il timore di cadere nuovamente in un brutto vortice in cui era stato già vittima in passato: quello dei disturbi alimentari. Il ragazzo, che abbiamo iniziato a conoscere su TikTok, è stato per un periodo seguito anche da una psicologa per risolvere questo problema che l’ha attanagliato per diverso tempo. Purtroppo ieri sera nel corso di una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Antonio ha manifestato ancora una volta l’intenzione di volersi ritirare dal gioco in seguito a un nuovo crollo psicologico. Soltanto l’intervento di suo ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022) É passato poco meno di un mese da quandoha valutato l’idea di abbandonare il Grande Fratello. Il Vippone oltre a essere sembrato insofferente a certe dinamiche all’interno della Casa, aveva confessato a Jessica Selassié il timore dinuovamente in un brutto vortice in cui era stato già vittima in passato: quello dei. Il ragazzo, che abbiamo iniziato a conoscere su TikTok, è stato per un periodo seguito anche da una psicologa per risolvere questo problema che l’ha attanagliato per diverso tempo. Purtroppo ieri sera nel corso di una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini,ha manifestato ancora una volta l’intenzione di volersi ritirare dal gioco in seguito a un nuovo crollo psicologico. Soltanto l’intervento di suo ...

