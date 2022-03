Franck Kessie, corsa a tre per il centrocampista: scatto di un’italiana? (Di martedì 1 marzo 2022) Il contratto di Franck Kessie scadrà ufficialmente a giugno 2022. Pochi, pochissimi, mesi oramai separano il centrocampista ivoriano dal Milan, attuale detentore del cartellino dell’africano. La società rossonera ha provato invano, in questi mesi, di raggiungere un accordo per il prolungamento del matrimonio ma le richieste messe sul tavolo dall’entourage dell’ex Atalanta sono state giudicate impossibili da soddisfare. Una frattura economica che, molto probabilmente, segnerà un nuovo addio a costo zero. Sul giocatore si sarebbero fiondati tre club, uno dei questi è italiano. Franck Kessie: corsa a tre per prenderlo a costo zero Franck Kessie alla ricerca di un nuovo contratto e di un nuovo step per la sua carriera. Dopo aver reciso i rapporti con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Il contratto discadrà ufficialmente a giugno 2022. Pochi, pochissimi, mesi oramai separano ilivoriano dal Milan, attuale detentore del cartellino dell’africano. La società rossonera ha provato invano, in questi mesi, di raggiungere un accordo per il prolungamento del matrimonio ma le richieste messe sul tavolo dall’entourage dell’ex Atalanta sono state giudicate impossibili da soddisfare. Una frattura economica che, molto probabilmente, segnerà un nuovo addio a costo zero. Sul giocatore si sarebbero fiondati tre club, uno dei questi è italiano.a tre per prenderlo a costo zeroalla ricerca di un nuovo contratto e di un nuovo step per la sua carriera. Dopo aver reciso i rapporti con ...

