Flat o tacco? 5 scarpe must-have della primavera 2022

(Di martedì 1 marzo 2022) Con le belle giornate sempre più frequenti e le temperature che si abbassano, diventa sempre più forte anche la voglia di darsi allo shopping per la nuova stagione. A partire dalle. Ovvero da quei modelli che hanno fatto tendenza sulle passerelle e che non vediamo l’ora di sfoggiare anche ai nostri piedi. Se è vero che lo stile personale non deve farsi condizionare dai trend, lo è anche il fatto che tra i pezzi più gettonati può esserci quello che ci fa battere il cuore. Quest’anno sono soprattutto 5 i più gettonati. Tutti estremamente versatili in fatto di abbinamenti e dall’aspetto mai banale. Spaziando dai modelli più casual a quelli delle grandi occasioni. Mary-Jane e mocassini Tra le...

... o quelli impreziositi da maxi fiori e paillettes di Roberto Cavalli , mary jane dalalto o dal plateau proibitivo - vedere alla voce Del Core - e sabot rivisitati, in versionealla ...... come ciabattine con giochi di rafia intrecciata, sandalicon dettagli gioiello, sandali a zeppa in rafia intrecciata, sandali con suola platform e decolleté cona campana. Ma il cuore ...Il primo modello a tornare alla ribalta è la Mary-Jane, la classica ballerina con cinturino sul collo del piede e tacco più o meno alto. Questa stagione, però, torna per stupire. Non la vedremo ...Roma, 24 feb. – La collezione di calzature donna GEOX intraprende nell’Autunno Inverno 2022/23 un nuovo percorso verso un’eleganza sempre più casual e capace di unire qualità eterogenee: l’estetica ri ...