Falsi Green Pass | maxi blitz in tutta Italia

(Di martedì 1 marzo 2022) Palermo – E’ in corso uncon perquisizioni indisposte dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo) per debellare un’organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete divenduti in grado di superare i normali controlli di verifica. Gli investigatori al termine di complesse indagini informatiche, hanno individuato una struttura criminale che pubblicizzava in diversi “canali” presenti sulla piattaforma “Telegram”, la vendita di certificazioni verdi COVID-19 a beneficio di persone senza vaccino. Sono 20 le perquisizioni ordinate in ambito nazionale che hanno consentito di sequestrare, oltre icartacei, oltre 30 dispositivi informatici all’interno dei quali i ...

SkyTG24 : Covid, falsi Green pass venduti a 300 euro: perquisizioni in tutta Italia - Adnkronos : Smantellato giro di #Greenpass falsi a 300 euro, indagati anche minori. - veneziatoday : Green pass falsi a 300 euro, perquisizioni in provincia di Venezia - ragusaoggi : #ragusa | Covid: falsi green pass venduti a 300 euro a Termini Imerese - salernotoday : Falsi green pass venduti a 300 euro: scatta il blitz anche nel Salernitano -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi Green

...L'operazione è stata portata avanti dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese e condotte dagli investigatori della polizia che ha scoperto questa banda che vendeva in rete dipass...pass al prezzo di 300 euro. Un maxiblitz con perquisizioni in tutta Italia è stato disposto dalla procura di Termini Imerese e affidato ai poliziotti della sezione di polizia giudiziaria, ...I genitori acquistavano la falsa certificazione per non sottoporli a vaccino Occorrevano circa 300 euro per un falso Green Pass acquistato in rete, con possibilità di sconti famiglia per coloro che ac ...L'operazione ha portato a venti perquisizioni effettuate e venticinque indagati. Tra loro ci sarebbero anche dei minori ...