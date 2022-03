Donna uccisa nel Salernitano in un negozio di parrucchiere: si cerca l'ex compagno (Di martedì 1 marzo 2022) In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando anche diversi testimoni : secondo quanto riferisce a Tgcom24 una persona vicina alla 30enne, la giovane non voleva più andare a lavorare e stava ... Leggi su it.blastingnews (Di martedì 1 marzo 2022) In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando anche diversi testimoni : secondo quanto riferisce a Tgcom24 una persona vicina alla 30enne, la giovane non voleva più andare a lavorare e stava ...

Agenzia_Ansa : E' stata uccisa dal suo ex fidanzato nel negozio dove lavorava come parrucchiera. L'ennesimo femminicidio è avvenut… - repubblica : Catturato l'ex compagno di Anna Borsa, la donna di 29 anni uccisa stamattina a Pontecagnano mentre era lavoro - Agenzia_Ansa : Donna uccisa nel Salernitano, è caccia all'ex. Trentenne colpita in un negozio a Pontecagnano Faiano #ANSA - maledetto_paolo : RT @_RoteFuchs: Sempre la stessa storia: prima ammazzano le donne senza pietà e poi ci mettono una vita ad ammazzarsi, mai il contrario. Vi… - Erica90835855 : RT @Agenzia_Ansa: E' stata uccisa dal suo ex fidanzato nel negozio dove lavorava come parrucchiera. L'ennesimo femminicidio è avvenuto oggi… -