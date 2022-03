Dieci anni fa moriva Dalla. Caro Lucio oggi ti scrivo così mi distraggo un po'... (Di martedì 1 marzo 2022) Caro Lucio, oggi ti scrivo. Brutto giorno quello di Dieci anni fa, quando all'improvviso te ne sei andato a prenderti il cielo con le mani. Ti sapevamo a suonare a Montreux e nella mente ancora c'era l'esibizione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 marzo 2022)ti. Brutto giorno quello difa, quando all'improvviso te ne sei andato a prenderti il cielo con le mani. Ti sapevamo a suonare a Montreux e nella mente ancora c'era l'esibizione...

Advertising

gippu1 : Le poche immagini disponibili, la riservatezza dell'uomo e la patina del tempo fanno sì che, di 22 anni di carriera… - masechi : ?? Prezzo dei future del grano e dei cereali verso il più grande balzo in un giorno negli ultimi dieci anni #Ucraina #Russia #Guerra - RaiNews : L'uomo da dieci anni è dipendente del proprietario dell'imbarcazione, l'oligarca russo Alexander Mikeev, amministra… - NaughtyBird_ : RT @Vulvia2: Non è che i Maya se so sbagliati di dieci anni? Avevano considerato l'ora legale nel calendario? E l'anno bisestile? Sbagliat… - Agricolturabio1 : RT @JohannesBuckler: Nel 1914 l'imperatore Nicola II ordinò di ribattezzarla “Petrograd”, “la città di Pietro”. Dieci anni dopo la morte d… -