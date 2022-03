Coppa Italia: Milan - Inter 0 - 0 (Di mercoledì 2 marzo 2022) E' terminata 0 - 0 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Risultato giusto al termine di una partita che ha visto i rossoneri più pericolosi, ma imprecisi al momento di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) E' terminata 0 - 0 l'andata della semifinale ditra. Risultato giusto al termine di una partita che ha visto i rossoneri più pericolosi, ma imprecisi al momento di ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? #MilanInter ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 01.03.2017 ?? A.S. Roma ?? Milinkovic ed Immobile decidono la semifinale d'andata di Coppa Italia!… - acmilan : ?? #MilanInter ?? Ancora Derby, stavolta per l'andata della Semifinale di Coppa Italia: leggi la nostra analisi ??… - sportli26181512 : Theo Hernandez: 'Se non segni non vinci, ma abbiamo giocato bene. Ora andiamo a vincere al ritorno': Theo Hernandez… - LaStampa : Milan-Inter: derby equilibrato e combattuto, l’andata di Coppa Italia finisce senza reti -