Controlli stradali su Pontina e Appia: 633 verbali e 16 patenti ritirate (Di martedì 1 marzo 2022) La Polizia di Stato ha adottato, nel mese di febbraio, una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada nella provincia di Latina, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia 278 pattuglie della Polizia Stradale. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 176 soccorsi a terzi). Controlli sulle arterie principali come Pontina e Appia Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) La Polizia di Stato ha adottato, nel mese di febbraio, una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada nella provincia di Latina, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia 278 pattuglie della Polizia Stradale. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 176 soccorsi a terzi).sulle arterie principali comeassidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “”, SS7 “”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, e ...

Advertising

CorriereCitta : Controlli stradali su Pontina e Appia: 633 verbali e 16 patenti ritirate - valtellinatweet : Previsti controlli stradali nelle località sciistiche fino a domenica - TerniLife : Amelia, controlli stradali, Green pass e furti: tutte le operazioni dei Carabinieri - - PMTerredargine : #PLinforma Nuove dotazioni per la #PMTerredargine: per controlli stradali, rilievi incidenti, verifica regolarità d… - Lazio_TV : Controlli dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.… -