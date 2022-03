Conflitto Russia-Ucraina, morti due calciatori ucraini (Di martedì 1 marzo 2022) Altre due vite spezzate, altri due giovani ragazzi strappati alla vita prematuramente. Un Conflitto che continua imperterrito e non batte ciglia neanche sui continui sacrifici dei civili ucraini. Le vittime: Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko avevano rispettivamente ventuno e venticinque anni e militavano nelle serie minori ucraine, dove continuavano a coltivare un sogno giunto al capolinea troppo presto. Russia Ucraina Morte dei due calciatoriL’annuncio di Fifpro A rendere nota la triste vicenda ci ha pensato la federazione internazionale dei calciatori professionisti Fifpro. Questo il comunicato: -Nota ufficiale Fifpro: “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovani ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Altre due vite spezzate, altri due giovani ragazzi strappati alla vita prematuramente. Unche continua imperterrito e non batte ciglia neanche sui continui sacrifici dei civili. Le vittime: Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko avevano rispettivamente ventuno e venticinque anni e militavano nelle serie minori ucraine, dove continuavano a coltivare un sogno giunto al capolinea troppo presto.Morte dei dueL’annuncio di Fifpro A rendere nota la triste vicenda ci ha pensato la federazione internazionale deiprofessionisti Fifpro. Questo il comunicato: -Nota ufficiale Fifpro: “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovani ...

