Chiudono le Vite da Copertina di Elisabetta Canalis

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 marzo 2022)Si è parlato tanto della “sua Liguria” (qui il cachet che ha ricevuto per il discusso spot) e poco del suo programma. E’ passata sotto silenzio la chiusura dida, lo show condotto in questa stagione da. Inizialmente programmato nel tardo pomeriggio, causa ascolti insoddisfacenti, nel nuovo anno il rotocalco è passato prima al mezzogiorno e poi al mattino fino alla chiusura definitiva. L’ultima puntata è andata in onda, su Tv8, venerdì 18 febbraio, raccogliendo 70 mila spettatori pari all’1.2% di share (il giorno prima si era fermato a 25.000 spettatori pari allo 0.4%). Non ha funzionato, dunque, la svolta– alla prima prova da conduttrice in solitaria in carriera – impressa in questa stagione. Del resto, ...