Calciomercato Napoli, Giuntoli studia il colpo: piace un centrocampista in Serie A (Di martedì 1 marzo 2022) Adrien Tameze, centrocampista camerunense dell’Hellas Verona, è uno dei protagonisti dell’ottima stagione della squadra di Tudor. Le sue ottime prestazioni, condite da 4 gol e 1 assist in campionato, hanno stuzzicato l’interesse di numerosi club, tra i quali gli azzurri, che seguono da tempo il calciatore che potrebbe essere un rinforzo importante per la prossima stagione. Solo qualche giorno fa il suo fratello-agente, Pascal Tameze, aveva rimandato ogni discorso di mercato a giugno, sottolineando però la volontà del giocatore di vestire la maglia di una big la prossima stagione. Adrien Tameze of Hellas Verona (Photo by Getty Images) Calciomercato Napoli, piace Adrien Tameze Ulteriori conferme arrivano oggi da Sportmediaset, che segnala un concreto interesse del ds Giuntoli per ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Adrien Tameze,camerunense dell’Hellas Verona, è uno dei protagonisti dell’ottima stagione della squadra di Tudor. Le sue ottime prestazioni, condite da 4 gol e 1 assist in campionato, hanno stuzzicato l’interesse di numerosi club, tra i quali gli azzurri, che seguono da tempo il calciatore che potrebbe essere un rinforzo importante per la prossima stagione. Solo qualche giorno fa il suo fratello-agente, Pascal Tameze, aveva rimandato ogni discorso di mercato a giugno, sottolineando però la volontà del giocatore di vestire la maglia di una big la prossima stagione. Adrien Tameze of Hellas Verona (Photo by Getty Images)Adrien Tameze Ulteriori conferme arrivano oggi da Sportmediaset, che segnala un concreto interesse del dsper ...

