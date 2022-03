Calcio: Totti ringrazia Ita per l'Airbus, 'onorato di avere un aereo con il mio nome' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sono davvero felice di far parte delle Legend di Ita Airways e onorato di avere un aereo con il mio nome, insieme ad altri Campioni che hanno portato in alto i nostri colori. Grazie ai tifosi che mi hanno votato e dimostrato tanto affetto". Queste le parole dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti su twitter nei confronti di Ita Airways che ha dedicato un aeroplano a Francesco Totti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sono davvero felice di far parte delle Legend di Ita Airways ediuncon il mio, insieme ad altri Campioni che hanno portato in alto i nostri colori. Grazie ai tifosi che mi hanno votato e dimostrato tanto affetto". Queste le parole dell'ex capitano della Roma, Francescosu twitter nei confronti di Ita Airways che ha dedicato un aeroplano a Francesco

