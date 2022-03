C Conti | Carlino | aumentare contrasto a frodi Pnrr

(Di martedì 1 marzo 2022) "A garanzia dell'uso corretto del denaro di tutti i cittadini sia del nostro Paese che dell'Unione", in particolare i fondi del Recovery, "vanno incrementate le iniziative per assicurare la ...

... e anche nazionali": lo ha detto il presidente della Corte dei, Guido, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte. Il presidente ha anche sottolineato come nei prossimi mesi l'...... ai quali va la nostra solidarietà e vicinanza" così il presidente della Corte deiGuidonel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte a Roma.Martedì, 1 marzo 2022 Home > aiTv > Ucraina, Carlino (Pres. Corte dei Conti): "Solidarietà ai cittadini inermi" (Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2022 " L’attuale scenario è caratterizzato dal perdurare d ...ROMA, 01 MAR - "A garanzia dell'uso corretto del denaro di tutti i cittadini sia del nostro Paese che dell'Unione", in particolare i fondi del Recovery, "vanno incrementate le iniziative per assicurar ...