Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Arsenal, rosso monstre: nel 2021 perdite per 130 mln: Arsenal bilancio 2021 – L’Arsenal ha pub… - CalcioFinanza : #Arsenal, rosso monstre: nel 2021 perdite per 130 milioni di euro - ClockEndItalia : RT @MartiGunner: Di tanto in tanto la mattina ci ritroviamo a chiacchierare di Arsenal: formazioni, partite, tattiche, Xhaka... Xhaka. Ma c… - MartiGunner : Di tanto in tanto la mattina ci ritroviamo a chiacchierare di Arsenal: formazioni, partite, tattiche, Xhaka... Xhak… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal rosso

Sky Sport

Nel finale, gli umbri restano anche in dieci uomini a causa del cartellinorimediato da Kouan. poi ha battuto due volte Manchester United efacendo diventare lo Swansea solo la terza ...Al 26' cartellinoanche per mister Lunardon, che viene espulso per proteste. Alla ricerca del ...butta nella mischia anche Arturo Lupoli (una presenza in Premier League con la maglia dell')...Sospiro di sollievo per Lucas Torreira. Come sottolinea La Nazione, nonostante avesse terminato acciaccato la partita contro il Sassuolo, ieri ha dato ottime risposte sul campo: l’ex Arsenal ...Come sottolinea La Nazione, nonostante avesse terminato acciaccato la partita contro il Sassuolo, ieri ha dato ottime risposte sul campo: l’ex Arsenal non è ancora al ... l’ingenuità in occasione del ...