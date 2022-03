Alain Souchon |  ses confidences déchirantes sur sa mère décédée de la maladie d’Alzheimer

Leggi su cityroma

(Di martedì 1 marzo 2022) Zone Interdite va proposer, le dimanche 6 mars prochain, un documentaire sur la, uneneuro-dégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles. Lors de l’émission d’Ophélie Meunier,interviendra, avec son fils Pierre. Les deux chanteurs connaissent parfaitement cette atteinte neurodégénérative puisqu’elle a emporté leuret grand-. Le chanteur d’Allô maman bobo et son fils se sont confiés lors d’une interview accordée à Télé 7 Jours.a révélé que sane le reconnaissait plus : “Elle m’appelait même Jacques Chirac !”, se souvient-il. Et d’ajouter : “Chaque fois qu’on allait lui rendre visite, on ...