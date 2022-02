William e Kate: “Stiamo con il presidente Zelensky e tutta l’Ucraina” (Di lunedì 28 febbraio 2022) William d’Inghilterra e Kate Middleton si schierano su Twitter con il presidente Zelensky e l’Ucraina, offrendo il loro appoggio. In un commento sul famoso social, i duchi di Cambridge si sono esposti come succede raramente in questi casi: hanno deciso di parlare e schierarsi apertamente con l’Ucraina in segno di solidarietà rispetto all’invasione da parte del Cremlino. Non parlano solo di semplice sostegno alla causa dell’Ucraina, lodano il presidente Zelensky, che ebbero l’occasione di conoscere nel 2020, quando invitarono il presidente ucraino e la first lady, sua moglie Olena, per un incontro a Buckingham Palace. Un tweet che è uno strappo al protocollo, ma che recita così: “Nell’ottobre del 2020 abbiamo avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)d’Inghilterra eMiddleton si schierano su Twitter con il, offrendo il loro appoggio. In un commento sul famoso social, i duchi di Cambridge si sono esposti come succede raramente in questi casi: hanno deciso di parlare e schierarsi apertamente conin segno di solidarietà rispetto all’invasione da parte del Cremlino. Non parlano solo di semplice sostegno alla causa del, lodano il, che ebbero l’occasione di conoscere nel 2020, quando invitarono ilucraino e la first lady, sua moglie Olena, per un incontro a Buckingham Palace. Un tweet che è uno strappo al protocollo, ma che recita così: “Nell’ottobre del 2020 abbiamo avuto ...

