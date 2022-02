Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 08:15 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON LUNEDì 28 FEBBRAIO DALLA RRDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; DISAGI PER ALCUNI INCIDENTI CHE CREANO CODE NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE NEL DETTAGLIO SULLA PONTINA PER CHI è DIRETTO VERSO LA CAPITALE ALTEZZA LAURENTINA SEMPRE PER INCIDENTE ALTRE CODE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA FONTANA DI PAPA E SULLA ARDEATINA SULLA ROTONDA CON VIA PORTA MEDAGLIA QUI CODE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA ALTEZZA TORRENOVA SEMPRE IN ENTRATA CONSUETE CODE SEGNALATE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE TRAFFICATE ANCHE LE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022)DEL 28 FEBBRAIOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON LUNEDì 28 FEBBRAIO DALLA RRDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; DISAGI PER ALCUNI INCIDENTI CHE CREANO CODE NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE NEL DETTAGLIO SULLA PONTINA PER CHI è DIRETTO VERSO LA CAPITALE ALTEZZA LAURENTINA SEMPRE PER INCIDENTE ALTRE CODE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA FONTANA DI PAPA E SULLA ARDEATINA SULLA ROTONDA CON VIA PORTA MEDAGLIA QUI CODE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA ALTEZZA TORRENOVA SEMPRE IN ENTRATA CONSUETE CODE SEGNALATE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE TRAFFICATE ANCHE LE ...

