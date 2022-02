Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Stefano al trono over (Di lunedì 28 febbraio 2022) Uomini e Donne. Tutti incollati allo schermo per la puntata di oggi. E’ la volta di Stefano, per il quale sono giunte due nuove corteggiatrici molto avvenenti. Una della due è una simpatica signora molto legata alla campagna e agli animali, si chiama Cristiana, scopriamo insieme chi è! Chi è Cristiana, la nuova dama di Stefano Cristiana è una donna simpatica, avvenente e molto legata alle sue passioni. E’ originaria di Roma ma si è trasferita a Montelibretti, in campagna, dal momento che ama profondamente la natura e gli animali. In particolare, oltre ai cani, Cristiana adora i cavalli, ne ha alcuni ed ama prendersene cura durante le sue intense giornate di lavoro. Stefano sembrerebbe essere molto interessato, anche perché ha trovato affinità proprio sulla tematica animali. Anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022). Tutti incollati allo schermo per la puntata di oggi. E’ la volta di, per il quale sono giunte due nuove corteggiatrici molto avvenenti. Una della due è una simpatica signora molto legata alla campagna e agli animali, si chiama Cristiana, scopriamo insieme chi è! Chi è Cristiana, ladama diCristiana è una donna simpatica, avvenente e molto legata alle sue passioni. E’ originaria di Roma ma si è trasferita a Montelibretti, in campagna, dal momento che ama profondamente la natura e gli animali. In particolare, oltre ai cani, Cristiana adora i cavalli, ne ha alcuni ed ama prendersene cura durante le sue intense giornate di lavoro.sembrerebbe essere molto interessato, anche perché ha trovato affinità proprio sulla tematica animali. Anche ...

Advertising

riotta : Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferi… - robersperanza : L’ambasciata italiana a #Kyiv resta aperta e operativa. Grazie di cuore al nostro ambasciatore Zazo, alle donne e a… - chetempochefa : 'Quel principio di uguaglianza ci è stato regalato da uomini e donne, che dopo la Resistenza, hanno scritto un prin… - missanastasiaax : RT @unagiaslifes: Secondo me la catena sarà: le donne salvano le donne e gli uomini salvano gli uomini. Restano un uomo e una donna e vanno… - giordi63 : RT @mar__bru: Ancora sui profughi. Pare siano tutti donne con bambini e anziani . Gli uomini da 18-60 anni sono rimasti in Ucraina a comba… -