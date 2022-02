Ucraina, un minuto di silenzio all'Onu prima dell'Assemblea (Di lunedì 28 febbraio 2022) E' iniziata la riunione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale Onu sull'invasione russa dell'Ucraina. Il presidente maldiviano Abdulla Shahid ha chiesto un momento di silenzio, preghiera o ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) E' iniziata la riunione speciale di emergenzaGenerale Onu sull'invasione russa. Il presidente maldiviano Abdulla Shahid ha chiesto un momento di, preghiera o ...

Advertising

RaiNews : Kiev è pronta ai negoziati con Mosca ma non in Bielorussia #Russia #Ucraina - Agenzia_Ansa : DIRETTA I La riunione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale Onu sull'invasione russa dell'Ucraina #ANSA - straneuropa : Questo schifo di #guerra minuto per minuto. L'orrore va comunque capito. Così si crea la memoria. E la consapevole… - dalailamass : @AngelServoDiDio @Adnkronos In realtà ho letto qualche minuto fa di un articolo pubblicato per sbaglio dalla stampa… - infoitinterno : Ucraina, Consiglio Regionale Calabria osserva un minuto di silenzio -