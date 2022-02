Ucraina, Putin: "la comunita' internazionale e' l'impero delle bugie" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il primo ministro " Mikhail Vladimirovich " ed io, abbiamo discusso su questioni relative all'economia e alla finanza tenendo presente le sanzioni che la comunita' occidentale, o come la chiamo io 'l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il primo ministro " Mikhail Vladimirovich " ed io, abbiamo discusso su questioni relative all'economia e alla finanza tenendo presente le sanzioni che la' occidentale, o come la chiamo io 'l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - matteograndi : Minacciare di ricorrere alle armi nucleari significa minacciare la fine del mondo. Da questo momento Putin non è p… - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - GreciGiulio : L’#Ucraina chiede di entrare nell’#UE e l’#UE le chiude la porta. Però, la UE vuole la #pace. Col sangue ucraino. M… - salfasanop : RT @aldotorchiaro: Stati Uniti d’Europa in agenda ed eurodifesa subito, entro l’anno. Adesione rapida dell’Ucraina alla #Ue. E alla #Nato… -