Ucraina | Letta | ' riunione gruppo Pd Camera su voto domani in Parlamento'

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Ora c'è una riunione del gruppo parlamentare della Camera per discutere del voto di domani in Parlamento. Di fronte alla crisi più drammatica che dobbiamo vivere siamo tutti impegnati a trovare una soluzione per la pace, a dare un contributo perché la democrazia vinca e la pace trionfi". Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento alla Agorà sulle opportunità per le donne nelle disciplina scientifiche.

