Top Ten Prime Video 26 febbraio 2022 | Lol 2 in testa | Mrs Maisel risale con le nuove puntate

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Top Ten26, i 10 titoli più popolari in Italia tra serie tv e film degli ultimi giorni. Cosa guardare su, le novità popolari. Cosa guardano gli italiani su? Seguendo quanto fatto da Netflix, arriva in Italia la Top Ten di Amazondisponibile sulla piattaforma di streaming con i titoli più visti in assoluto e divisi per categoria tra Serie Tv e Film.non specifica la modalità con cui vengono stilate le Top Ten, non sappiamo se conta le ore di visione, i primi minuti, i click sulla scheda. Sicuramente la Top Tennasce per dare un po’ di ordine al vasto catalogo di ...