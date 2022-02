Todis Salerno ’92 successo importante ad Ariano Irpino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Vittoria fondamentale per la’92 sull’ostico parquet del PalaCardito dicontro la Ferraro Group. Finisce 60-74 per le granatine al termine di una partita combattutissima, che aveva visto le padrone di casa iniziare meglio. Nonostante le difficoltà (Orchi a casa per infortunio, fuori nel corso della partita anche Mancuso e diversi altri acciacchi da gestire), le atlete di patron Somma hanno mostrato carattere e grinta. Con questa vittoria è riagganciata Battipaglia in testa a quota 28. Non era facile, dopo aver chiuso sotto 21-14 il primo quarto. Nel secondo,cerca di tornare con maggiore convinzione in partita. Passano tre minuti ed è 27-18:ancora troppe palle perse, difesa molle. Ci ...