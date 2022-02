Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Danilo Dennis Sollazzo trionfa nella carabina 10 metri maschile! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si apre in maniera trionfale per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, scattata al Cairo, in Egitto: nella carabina maschile da 10 metri si impone Danilo Dennis Sollazzo. L’azzurro, classe 2002, appartenente al C.S. Carabinieri, già oro europeo nel 2021 nella categoria junior, oggi vince tra i grandi. L’azzurro batte nel duello finale per 16-14 lo slovacco Patrik Jany, mentre il podio viene completato dal ceco Jiri Privratsky, che cede il passo ai primi due nella fase eliminatoria della finale, così come accaduto prima ancora al bielorusso Uladzimir Charnou, classificatosi quarto. nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si apre in manierale per l’Italia la prima tappa delladeldi, scattata al, in Egitto:maschile da 10si impone. L’azzurro, classe 2002, appartenente al C.S. Carabinieri, già oro europeo nel 2021categoria junior, oggi vince tra i grandi. L’azzurro batte nel duello finale per 16-14 lo slovacco Patrik Jany, mentre il podio viene completato dal ceco Jiri Privratsky, che cede il passo ai primi duefase eliminatoria della finale, così come accaduto prima ancora al bielorusso Uladzimir Charnou, classificatosi quarto....

