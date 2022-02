Stellantis - Tavares: "I costi dellelettrico sono un problema" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Per noi, il grande elefante nella stanza è il costo dell'elettrificazione. Si tratta di un elefante grande e grosso". Con queste parole Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, è tornato a sottolineare le conseguenze economiche e finanziarie della mobilità elettrica sulle attività industriali del gruppo e, ancor di più, le difficoltà di assorbire e compensare un forte incremento dei costi produttivi: il 40/50% in più rispetto a un'auto tradizionale. Servono azioni compensative. Per affrontare un aumento così consistente, sarà necessario mettere in atto tutta una serie di iniziative di efficientamento per evitare un eccessivo rincaro dei listini. "Non c'è modo per trasferire dal 40% al 50% del costo totale di produzione aggiuntivo sul cliente perché se lo facciamo perderemo la classe media e la nostra base di clienti si ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Per noi, il grande elefante nella stanza è il costo dell'elettrificazione. Si tratta di un elefante grande e grosso". Con queste parole Carlos, amministratore delegato di, è tornato a sottolineare le conseguenze economiche e finanziarie della mobilità elettrica sulle attività industriali del gruppo e, ancor di più, le difficoltà di assorbire e compensare un forte incremento deiproduttivi: il 40/50% in più rispetto a un'auto tradizionale. Servono azioni compensative. Per affrontare un aumento così consistente, sarà necessario mettere in atto tutta una serie di iniziative di efficientamento per evitare un eccessivo rincaro dei listini. "Non c'è modo per trasferire dal 40% al 50% del costo totale di produzione aggiuntivo sul cliente perché se lo facciamo perderemo la classe media e la nostra base di clienti si ...

