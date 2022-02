Serie A, Napoli batte la Lazio e vola in testa alla classifica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo un match molto intenso, il Napoli espugna l’Olimpico battendo la Lazio 1-2 grazie ad una rete realizzata da Fabian Ruiz al 94?. Con questa vittoria i ‘partenopei’ volano in testa alla classifica a pari punti con il Milan (57) in attesa dello scontro diretto della prossima Domenica. Ecco il risultato finale e i marcatori del match: Lazio-Napoli 1 a 2: Insigne (N) 62?, Pedro (L) 88?, Ruiz (N) 94?. Fonte foto: Pagina ufficiale Facebook del Napoli Pallone Pazzo. Leggi su pallonepazzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo un match molto intenso, ilespugna l’Olimpicondo la1-2 grazie ad una rete realizzata da Fabian Ruiz al 94?. Con questa vittoria i ‘partenopei’no ina pari punti con il Milan (57) in attesa dello scontro diretto della prossima Domenica. Ecco il risultato finale e i marcatori del match:1 a 2: Insigne (N) 62?, Pedro (L) 88?, Ruiz (N) 94?. Fonte foto: Pagina ufficiale Facebook delPallone Pazzo.

