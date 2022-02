Scherma | Coppa del Mondo | squadra fioretto femminile seconda in Messico

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Laitalianadiha conquistato il secondo posto nelladelin corso a Guadalajara, in. La formazione azzurra, composta da Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Batini e Martina Favaretto, ha ceduto all’atto finale solo agli Stati Uniti guidati dalla campionessa olimpica Lee Kiefer con il risultato di 45-40, con un tentativo di rimonta in extremis di Volpi nell’assalto finale con 10 punti realizzati. In precedenza, l’Italia aveva realizzato un percorso netto con risultati netti frutto di partite di fatto controllate con grande autorità: Colombia battuta 45-10, poi Germania controllata sul 45-24 e infine, in semifinale, Francia sconfitta 45-18. Si conclude quindi un weekend positivo dopo il successo di Alice Volpi e il terzo posto di Olga ...

Sul podio sale anche la Russia, con la Francia che non ha partecipato alla finalina per il terzo posto. Proprio le francesi erano state le rivali delle azzurre in una semifinale senza storia e che ha ...Dopo l'invasione dell'Ucraina anche il mondo dellaitaliano ha deciso di dare un segnale: ieri infatti la squadra femminile di spada ha deciso di ritirarsi dalladel Mondo in corso a ...Si chiude un fine settimana egiziano comunque positivo per l'Italia. Infatti ieri era arrivato il terzo posto (primo podio della carriera) per Davide Filippi, ma anche un ottimo risultato complessivo ...Seconda vittoria consecutiva per gli Stati Uniti nella prova a squadre della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Dopo il successo di Poznan è arrivato anche quello a Guadalajara, battendo in finale ...