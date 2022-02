Real Madrid, tutto su Mbappé (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola il Real Madrid avrebbe un unico grande obiettivo per la prossima estate: Kylian Mbappé... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola ilavrebbe un unico grande obiettivo per la prossima estate: Kylian...

Advertising

VdmFootball : @GiaGianmarco è il centrocampista che serve al PSG. Naturalmente l'avversario più accreditato è il Real Madrid. - IlleCapello : @Haerboy @CoachJustinL @YouTube Ya. Klo di Real Madrid (ironis), no Benzema no party, no MCK no party. - Ale_Rimi : ???? Serie A: Napoli, Milan e Inter* in 2 punti. ?????????????? Premier: City a +6 sulla seconda*, a +16 sulla terza**. ????… - pergamo_rob : Fu così che il Napoli vinse lo scudetto e Jeff Bezos decise di investire sulla squadra partenopea, aprendo un ciclo… - afroetblanc : @_SondageDivers @CerfiaFoot @CerfiaFR Il le sera quand il sera au Real Madrid -