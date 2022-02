Putin a Macron: accordo con Kiev possibile solo con status neutrale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ore 16:45 Nella telefonata Putin/Macron la richiesta di neutralità Al telefono con Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato a «sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni». Nella chiamata, durata un'ora e mezzo secondo l'Eliseo, il presidente francese ha ribadito a Putin la «richiesta della comunità internazionale di cessare l'offensiva russa contro l'Ucraina, ribadendo la necessità di un cessate il fuoco immediato». Secondo quanto invece riferisce il Cremlino, l'accordo sarà possibile solo dopo la «smilitarizzazione e de-nazificazione» dell'Ucraina e «quando avrà assunto uno status neutrale». Leggi su panorama (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ore 16:45 Nella telefonatala richiesta di neutralità Al telefono con Emmanuel, il presidente russo Vladimirsi è impegnato a «sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni». Nella chiamata, durata un'ora e mezzo secondo l'Eliseo, il presidente francese ha ribadito ala «richiesta della comunità internazionale di cessare l'offensiva russa contro l'Ucraina, ribadendo la necessità di un cessate il fuoco immediato». Secondo quanto invece riferisce il Cremlino, l'saràdopo la «smilitarizzazione e de-nazificazione» dell'Ucraina e «quando avrà assunto uno».

