Moto3, Mondiale 2022: la entry-list, tutti i piloti iscritti e le loro nazionalità (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal 4 al 6 marzo prenderà il via il MotoMondiale. La stagione 2022 inizierà, come di consueto, a Losail (Qatar) dove le tre classi si cimenteranno e regaleranno non poco spettacolo. In Moto3 si preannuncia una stagione equilibrata, considerando che il vincitore del 2021, Pedro Acosta, ha fatto il grande salto nella media cilindrata (Moto2). Fari puntati su Dennis Foggia, secondo nel campionato dell’anno passato e desideroso di far suo l’iride in sella alla Honda del Team Leopard. Il romano dovrà guardarsi dalla numerosa truppa spagnola che verosimilmente sarà guidata da Jaume Masiá e da Sergio Garcia. Per l’esperienza e la velocità cercheranno di giocarsi le loro carte anche Romano Fenati e Andrea Migno. MotoGP, Mondiale 2022: la entry-list, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal 4 al 6 marzo prenderà il via il Moto. La stagioneinizierà, come di consueto, a Losail (Qatar) dove le tre classi si cimenteranno e regaleranno non poco spettacolo. Insi preannuncia una stagione equilibrata, considerando che il vincitore del 2021, Pedro Acosta, ha fatto il grande salto nella media cilindrata (Moto2). Fari puntati su Dennis Foggia, secondo nel campionato dell’anno passato e desideroso di far suo l’iride in sella alla Honda del Team Leopard. Il romano dovrà guardarsi dalla numerosa truppa spagnola che verosimilmente sarà guidata da Jaume Masiá e da Sergio Garcia. Per l’esperienza e la velocità cercheranno di giocarsi lecarte anche Romano Fenati e Andrea Migno. MotoGP,: la, ...

Advertising

Jack53152579 : PEDRO ACOSTA CAMPIONE DEL MONDO MOTO3 DOPO AVER FATTO IL VACCINO LO CONSIGLIA A TUTTI DIO CI MANDA UN ALTRO SEG… - corsedimoto : L'APPELLO - Un messaggio di pace e fratellanza tra due popoli ora in conflitto. Ecco le parole del pilota Makar Yur… - dianatamantini : L'APPELLO - Un messaggio di pace e fratellanza tra due popoli ora in conflitto. Ecco le parole del pilota Makar Yur… - corsedimoto : PERSONAGGI - Kevin Zannoni rimpiange di non essere approdato al Mondiale Moto3, ma guarda avanti e punta ai vertici… - sportli26181512 : Team SIC58, stagione al via: presentate le moto di Moto3 e MotoE. FOTO: Squadra Corse SIC58 ha tolto i veli alle mo… -