Lucio Dalla | a dieci anni dalla morte | amici e colleghi lo ricordano in modo speciale | l’iniziativa

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 marzo 2022) Sono passatida quella tragica mattina del 1 marzo 2012, quandoveniva ritrovato senza vita nella sua camera d’hotel a Montreaux. La sera prima il cantante aveva fatto la sua ultima esibizione pubblica al Montreaux Jazz Festival; a portare viaè stato un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. Con la suail cantautore bolognese ha lasciato orfani della sua musica e della sua persona migliaia di fan e non solo. In occasione deiscomparsa glistorici ricorderannoin untotalmente unico. Le ...