Lo Russo | “Città in difficoltà | ma guardiamo al lungo periodo”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Unain. Dal punto di vista finanziario ma anche del disagio sociale. Così il sindaco Stefano Loin un’intervista a Leggo descrive la Torino attuale: “La situazione dellanon è facile, soprattutto per quanto riguarda l’erogazione dei servizi essenziali.Non lo era dal punto di vista finanziario, per questo ho chiesto un aiuto che è arrivato dal governo Draghi con il fondo salva-Comuni. Questo ci ha consentito di mettere in sicurezza i conti della. E quindi di programmare i prossimi anni con un’ottica che guarda al. E quindi gli investimenti che faremo avranno un orizzonte temporale che va ben oltre la durata del mio mandato”. Infatti, se gli si chiede di descrivere la Torino del futuro il primo cittadino si immagina ...