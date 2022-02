Kane nella bufera per alcuni tweet su Putin, arriva anche la risposta ironica di Adam Page (Di lunedì 28 febbraio 2022) Negli ultimi giorni l’invasione Russa dell’Ucraina, che ha portato alla guerra tra i due paesi, ha scosso l’intero mondo. Le immagini dei bombardamenti, delle persone in fuga e purtroppo delle vittime non lasciano indifferenti e tutti ci auguriamo che presto cessi il conflitto evitando ulteriori escalation. Sul conflitto anche Kane, vero nome Glenn Jacobs, ha voluto dire la sua su Twitter, da sempre piattaforma in cui è facile attirare polemiche e commettere scivoloni. “La forza rende giusti” Kane attualmente è il sindaco di Knox County e appartiene al partito dei repubblicani, nel voler attaccare la sinistra americana su Twitter è finito quasi per elogiare la figura autoritaria di Putin, nonostante dalla lettura di altri tweet siano chiare le sue condanne sulla guerra e le mosse dei russi, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 28 febbraio 2022) Negli ultimi giorni l’invasione Russa dell’Ucraina, che ha portato alla guerra tra i due paesi, ha scosso l’intero mondo. Le immagini dei bombardamenti, delle persone in fuga e purtroppo delle vittime non lasciano indifferenti e tutti ci auguriamo che presto cessi il conflitto evitando ulteriori escalation. Sul conflitto, vero nome Glenn Jacobs, ha voluto dire la sua su Twitter, da sempre piattaforma in cui è facile attirare polemiche e commettere scivoloni. “La forza rende giusti”attualmente è il sindaco di Knox County e appartiene al partito dei repubblicani, nel voler attaccare la sinistra americana su Twitter è finito quasi per elogiare la figura autoritaria di, nonostante dalla lettura di altrisiano chiare le sue condanne sulla guerra e le mosse dei russi, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Kane nella bufera per alcuni tweet su Putin, arriva anche la risposta ironica di Adam Page -… - CronacheTweet : Per la 37ª volta, Harry #Kane ed Heung-Min #Son si sono assistiti vicendevolmente in #PremierLeague. Una coppia d'a… - SoccerHan730 : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @SpursOfficial | #Kane e #Son nella storia: battuto il record di Drogba e Lampard. I numeri della coppia-gol… - DIRETTADCM : Harry #Kane e #Son Heung-min hanno confezionato una rete (quella dello 0-4) insieme in Premier League per la 37esim… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @SpursOfficial | #Kane e #Son nella storia: battuto il record di Drogba e Lampard. I numeri della coppia-gol… -